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حركة حماس تتهم إسرائيل بتنفيذ انفجار داخل قطاع غزة أدى لمقتل 6 أشخاص

الأحد، 06 مايو 2018 01:04 ص
حركة حماس تتهم إسرائيل بتنفيذ انفجار داخل قطاع غزة أدى لمقتل 6 أشخاص انفجار _ صورة أرشيفية


(رويترز)
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أنحت حركة حماس، باللائمة على إسرائيل فى انفجار وقع فى قطاع غزة ، السبت وأدى إلى مقتل 6 من أعضاء الحركة، ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام الحادث بأنه "جريمة نكراء".

وقال البيان "فى إطار عملية أمنية واستخبارتية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمنى خطير وكبير أعده العدو الصهيونى للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء جريمة نكراء فى منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".

 

 


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حركة حماس

فلسطين

إسرائيل

انفجار غزة




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