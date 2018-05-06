حركة حماس تتهم إسرائيل بتنفيذ انفجار داخل قطاع غزة أدى لمقتل 6 أشخاص

حركة حماس تتهم إسرائيل بتنفيذ انفجار داخل قطاع غزة أدى لمقتل 6 أشخاصالأحد، 06 مايو 2018 01:04 ص
انفجار _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أنحت حركة حماس، باللائمة على إسرائيل فى انفجار وقع فى قطاع غزة ، السبت وأدى إلى مقتل 6 من أعضاء الحركة، ووصف بيان أصدرته كتائب عز الدين القسام الحادث بأنه "جريمة نكراء".
وقال البيان "فى إطار عملية أمنية واستخبارتية معقدة قامت بها كتائب القسام لمتابعة حدث أمنى خطير وكبير أعده العدو الصهيونى للمقاومة الفلسطينية، وقعت مساء جريمة نكراء فى منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة".
إضافة تعليق
"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة