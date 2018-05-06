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الأحد، 06 مايو 2018 06:38 م
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جرحى فى إطلاق نار أثناء الانتخابات اللبنانية فى زحلة

الأحد، 06 مايو 2018 05:46 م
جرحى فى إطلاق نار أثناء الانتخابات اللبنانية فى زحلة الانتخابات اللبنانية


كتب هيثم سلامة
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أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، سقوط جرحى جراء إطلاق نار تخلل الانتخابات اللبنانية فى زحلة.

 

 

 


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