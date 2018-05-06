جرحى فى إطلاق نار أثناء الانتخابات اللبنانية فى زحلة

جرحى فى إطلاق نار أثناء الانتخابات اللبنانية فى زحلةالأحد، 06 مايو 2018 05:46 م
الانتخابات اللبنانية
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أفادت قناة العربية، فى نبأ عاجل لها، سقوط جرحى جراء إطلاق نار تخلل الانتخابات اللبنانية فى زحلة.
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