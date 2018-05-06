video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 09:12 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

تيار المستقبل اللبنانى بعد اشتباكات مع حزب الله: الرد سيكون فى الاقتراع

الأحد، 06 مايو 2018 08:01 ص
تيار المستقبل اللبنانى بعد اشتباكات مع حزب الله: الرد سيكون فى الاقتراع انتخابات لبنان


بيروت أ ش أ
إضافة تعليق

أكد تيار المستقبل اللبنانى، أنه حرصا منه على عدم تعكير صفوة العملية الانتخابية - التى بدأت صباح اليوم فى لبنان - فقد شدد على مناصريه عدم الاحتكاك مع مناصرى حزب الله وحركة أمل.

جاء ذلك فى بيان أصدره التيار عقب الاشتباكات التى اندلعت فى بيروت بين مناصريه ومؤيدى حركة أمل وحزب الله ما أدى إلى وقوع جريحين إثر تبادل لرشق الحجارة والعصى بين المناصرين.

وأوضح الحزب - فى بيانه الذى أوردته قناة سكاى نيوز اليوم الأحد - أنه حصل احتكاك أمام مكاتب تيار المستقبل فى سبيرز، بين مسيرة لشبان من حزب الله وحركة أمل ومناصرين للمستقبل كانوا يهتفون للتيار، تخلله رشق مكاتب المستقبل بالعصى والزجاجات ما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة.

وقال البيان: "حرص "تيار المستقبل" على احتواء ما حصل فى حينه، وتفادى أى استفزاز، قد يعكر صفو الاستحقاق الانتخابي، والتأكيد من قبل مناصريه أن الرد سيكون فى صناديق الاقتراع".

وأصدرت الأمانة العامة لتيار المستقبل تعميما إلى جميع مناصرى تيار المستقبل، بوجوب حشد كل الجهود لتأمين إجراء انتخابات هادئة وديمقراطية، وتجنب الانجرار وراء أية استفزازات يمكن أن يتعرضوا لها.

وقد اندلعت اشتباكات فى العاصمة اللبنانية بيروت بين مناصرين من تيار المستقبل من جهة وبين مناصرين من حركة أمل وحزب الله من جهة أخرى ما أدى إلى إصابة شخصين إثر تبادل الرشق الحجارة والضرب بالعصى بين المناصرين.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لبنان يستعد للانتخابات البرلمانية بتوزيع صناديق الاقتراع

لبنان وتونس فى اختبار "انتخابات الأحد".. اللبنانيون يتوجهون لمراكز الاقتراع لاختيار نواب الشعب بعد 9 سنوات من الجمود السياسى.. وأكثر من 5 مليون تونسى يصوتون لتشكيل"المجالس البلدية"لأول مرة منذ ثورة الياسمين

تيار المستقبل اللبنانى

لبنان

أخبار لبنان

اشتباكات

أنصار حزب الله

الاقتراع

انتخابات لبنان




لا تفوتك
رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة