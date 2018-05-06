تيار المستقبل اللبنانى بعد اشتباكات مع حزب الله: الرد سيكون فى الاقتراع







بيروت أ ش أ

أكد تيار المستقبل اللبنانى، أنه حرصا منه على عدم تعكير صفوة العملية الانتخابية - التى بدأت صباح اليوم فى لبنان - فقد شدد على مناصريه عدم الاحتكاك مع مناصرى حزب الله وحركة أمل.

جاء ذلك فى بيان أصدره التيار عقب الاشتباكات التى اندلعت فى بيروت بين مناصريه ومؤيدى حركة أمل وحزب الله ما أدى إلى وقوع جريحين إثر تبادل لرشق الحجارة والعصى بين المناصرين.

وأوضح الحزب - فى بيانه الذى أوردته قناة سكاى نيوز اليوم الأحد - أنه حصل احتكاك أمام مكاتب تيار المستقبل فى سبيرز، بين مسيرة لشبان من حزب الله وحركة أمل ومناصرين للمستقبل كانوا يهتفون للتيار، تخلله رشق مكاتب المستقبل بالعصى والزجاجات ما أدى إلى إصابة شخصين إصابات طفيفة.

وقال البيان: "حرص "تيار المستقبل" على احتواء ما حصل فى حينه، وتفادى أى استفزاز، قد يعكر صفو الاستحقاق الانتخابي، والتأكيد من قبل مناصريه أن الرد سيكون فى صناديق الاقتراع".

وأصدرت الأمانة العامة لتيار المستقبل تعميما إلى جميع مناصرى تيار المستقبل، بوجوب حشد كل الجهود لتأمين إجراء انتخابات هادئة وديمقراطية، وتجنب الانجرار وراء أية استفزازات يمكن أن يتعرضوا لها.

وقد اندلعت اشتباكات فى العاصمة اللبنانية بيروت بين مناصرين من تيار المستقبل من جهة وبين مناصرين من حركة أمل وحزب الله من جهة أخرى ما أدى إلى إصابة شخصين إثر تبادل الرشق الحجارة والضرب بالعصى بين المناصرين.