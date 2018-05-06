توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى معرض أهلا رمضان بدسوق







كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء حمدى محمود الحشاش ،مساعد محافظ كفر الشيخ لمنطقة غرب ، ورئيس مركز ومدينة دسوق، بدء معرض "أهلا رمضان" بدسوق ، بالحديقة الخلفية لمجلس المدينة ،رافقه خلالها السيد محمود شنقار نائب رئيس المركز والمدينة ، المهندس أحمد يونس أمين أول صندوق الغرفة التجارية ورئيس لجنة المعارض .

قال الحشاش فى بيان له ، تم توفير كافة السلع الغذائية ومسلتزمات رمضان بمشاركة 20 شركة ومصنع ، بأسعار مخفضة ، بالتنسيق بين الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق والغرفة التجارية والتموين ، وسيستمر المعرض لنهاية شهر رمضان .

وأضاف الحشاش ، أن اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ ، أنه شدد على توفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للأهالي ، مؤكداً أن هناك العجد من السلع الغذائية جاري توفيرها .