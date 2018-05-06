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تهالك أعمدة الإنارة فى فاقوس وأولاد صقر بالشرقية يهدد حياة المواطنين

الأحد، 06 مايو 2018 06:00 ص
تهالك أعمدة الإنارة فى فاقوس وأولاد صقر بالشرقية يهدد حياة المواطنين عمود عزبة رأفت


الشرقية – إيمان مهنى
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تعانى العديد من قرى الشرقية من سوء حالة الأعمدة الإنارة الكهربائية، سواء إذا كانت تلك الأعمدة مائلة أو بدون عوازل أو متآكلة، مما يهدد حياة المواطنين.

 

ففى عزبة رأفت التابعة لمركز فاقوس، قال أبو حمد الحفناوى، أحد المواطنين، إن العمود الكائن على الكوبرى بمدخل القرية  متهالك  ويأكله الصدأ من القاعدة، مما ينذر بالسقوط فى أى لحظة،  والذى يعرض حياتنا كأهالى أو مارة للخطر .

 

وفى مركز أولاد صقر أكد على الوزير، أخصائى صحافة  وإعلام بمديرية التربية والتعليم، أن عددا كبيرا من الأعمدة أكلها الصدأ، والأسلاك بدون عوازل، ففى طريق سمعان يوجد  عمود إنارة مائل بسبب الصدأ، وكذلك الحال فى مدخل قرية زور الليل، ومعظم الأعمدة متهالكة ومائلة .

 

وفى ذات السياق شكا أهالى قرية أبو الشقوق مركز كفر صقر، من أن أحد الأعمدة على الطريق، تسبب الصدأ فى قطم العمود من النصف.

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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