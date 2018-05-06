المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين مسلحى داعش وفصائل مقاتلة غربى ريف درعا

المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين مسلحى داعش وفصائل مقاتلة غربى ريف درعاالأحد، 06 مايو 2018 09:28 ص
جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
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ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى وبين فصائل مسلحة فى القطاع الغربى من ريف مدينة درعا (جنوبى سوريا ) القريبة من الحدود الأردنية.
وقال المرصد ـ فى بيان نقلته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن ذلك يأتى بالتزامن مع قصف من قبل القوات النظامية السورية على مناطق فى ريف درعا الشمالى واستهدافها لأطراف بلدة "جاسم" .
كان المرصد السورى قد أفاد فى وقت سابق بتجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومسلحى تنظيم داعش على عدة محاور فى القطاع الجنوبى بالعاصمة دمشق.
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