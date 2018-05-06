المرصد السورى: اشتباكات عنيفة بين مسلحى داعش وفصائل مقاتلة غربى ريف درعا







لندن (أ ش أ)

ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، ومقره لندن، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين مسلحى تنظيم "داعش" الإرهابى وبين فصائل مسلحة فى القطاع الغربى من ريف مدينة درعا (جنوبى سوريا ) القريبة من الحدود الأردنية.

وقال المرصد ـ فى بيان نقلته قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الأحد، أن ذلك يأتى بالتزامن مع قصف من قبل القوات النظامية السورية على مناطق فى ريف درعا الشمالى واستهدافها لأطراف بلدة "جاسم" .

كان المرصد السورى قد أفاد فى وقت سابق بتجدد الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومسلحى تنظيم داعش على عدة محاور فى القطاع الجنوبى بالعاصمة دمشق.