المالكى: الشعب العراقى نجح فى إفشال مخططات الأعداء الرامية لتقسيم البلاد

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أكد نائب الرئيس العراقى ورئيس ائتلاف دولة القانون نورى المالكى، اليوم الأحد، أبناء الشعب العراقى نجحوا فى إفشال كل مخططات الأعداء الرامية لتقسيم البلاد وتدميرها، مشددا على أن الشعب العراقى بصموده وتضامنه تمكن من إحباط كل المشاريع المعادية التى تهدف إلى إسقاط العملية السياسية وتجربة العراق الديمقراطية.

وقال المالكى فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن حكومة الأغلبية السياسية القادمة ستقود ثورة الإعمار والبناء والقضاء على ظاهرة البطالة، مضيفا "نحن اليوم نقف على أعتاب مرحلة جديدة تكون من سماتها تقديم الخدمات وتوفير فرص العمل للشباب".



وأشار إلى أن "ائتلاف دولة القانون نجح خلال السنوات الماضية بتحقيق الكثير من التقدم فى مجال رفع مستوى الخدمات ودعم قطاعات التعليم والصناعة والزراعة لكنها توقفت، واليوم نسعى لإعادة كل تلك المبادرات الخدمية عبر أغلبية برلمانية قادرة على تشكيل حكومة قوية منسجمة قادرة على النهوض ببرنامجها".



ودعا المالكى إلى "المشاركة الفاعلة فى الانتخابات واختيار الأكفاء والقادرين على تحمل المسؤولية"، مؤكدا أن العراق يعانى من تحديات اقتصادية وخدمية كثيرة وعلى العراقيين التكاتف لتجاوزها.