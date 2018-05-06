العبادى يأمر بتوجيه ضربة جوية ضد موقع لقيادات داعش فى سوريا

العبادى يأمر بتوجيه ضربة جوية ضد موقع لقيادات داعش فى سورياالأحد، 06 مايو 2018 08:46 ص
العبادى
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قال مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى بيان، اليوم الأحد، إن القوات الجوية العراقية نفذت ضربة جديدة على موقع لتنظيم داعش داخل سوريا.
وأضاف البيان "أبطال القوة الجوية العراقية يوجهون ضربة موجعة ضد موقع لقيادات الإرهاب الداعشية جنوب الدشيشة داخل الأراضى السورية".
ونفذ سلاح الجو العراقى عددا من الضربات الجوية ضد التنظيم فى سوريا منذ العام الماضى بموافقة حكومة الرئيس السورى بشار الأسد والتحالف الذى تقوده الولايات المتحدة ويقاتل داعش.
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