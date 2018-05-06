الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق بالبقاع الغربى اللبنانى تزامنا مع الانتخابات







كتبت آمال رسلان

قال موقع النشرة اللبنانى إن هناك تحليقا للطيران الحربى الإسرائيلى فى ​البقاع الغربى​ على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم.

وكلّف وزير الداخلية البلديات ​نهاد المشنوق​ المدير العام للدفاع المدنى العميد ​ريمون خطار​ القيام بجولة على مراكز الاقتراع للتأكّد من وجود عناصر من ​الدفاع المدنى فى كل مركز، لمساعدة المسنّين وذوى الاحتياجات الخاصة على ممارسة حقّهم الانتخابى.

وكرّر المشنوق أسفه للثغرات الإدارية بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً العمل على تجهيز المراكز فى ​الانتخابات​ المقبلة لتكون قادرة على إنصاف المسنّين وذوى الاحتياجات الخاصة.