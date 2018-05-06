video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 12:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق بالبقاع الغربى اللبنانى تزامنا مع الانتخابات

الأحد، 06 مايو 2018 11:15 ص
الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق بالبقاع الغربى اللبنانى تزامنا مع الانتخابات وزير الداخلية البلديات ​نهاد المشنوق​


كتبت آمال رسلان
إضافة تعليق

قال موقع النشرة اللبنانى إن هناك تحليقا للطيران الحربى الإسرائيلى فى ​البقاع الغربى​ على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم.

 

وكلّف وزير الداخلية البلديات ​نهاد المشنوق​ المدير العام للدفاع المدنى العميد ​ريمون خطار​ القيام بجولة على مراكز الاقتراع للتأكّد من وجود عناصر من ​الدفاع المدنى فى كل مركز، لمساعدة المسنّين وذوى الاحتياجات الخاصة على ممارسة حقّهم الانتخابى.

 

وكرّر المشنوق أسفه للثغرات الإدارية بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً العمل على تجهيز المراكز فى ​الانتخابات​ المقبلة لتكون قادرة على إنصاف المسنّين وذوى الاحتياجات الخاصة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

سعد الحريرى عقب إدلائه بصوته فى الانتخابات: لبنان يشهد عرسا انتخابيا كبيرا

لبنان يذيب 9 سنوات من الثلج.. اللبنانيون ينتخبون برلمانا جديدا لأول مرة منذ 2009.. إقبال كثيف وزوال للتحالفات التقليدية.. وزير الداخلية: نشهد عرسا ديمقراطيا.. واشتباكات بين مناصرى تيار المستقبل وحزب الله

لبنان

اخبار لبنان

انتخابات لبنان النيابية

الطيران الاسرائيلى




لا تفوتك
رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

رجل أعمال يقتل أولاده الثلاثة وزوجته وينتحر بمسدسه فى الرحاب

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

فيديو.. مرتضى منصور يكشف اسباب اعتذار تركى آل الشيخ عن رئاسة الزمالك: أهلاوى بشكل يغيظ.. كنت أعلم أنه سيعتذر لأنه يعشق ناديه لدرجة "الحمى".. ويشدد: لن يدعم الزمالك ولن نغضب منه ويكفى استقباله لنا

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

صور.. المشير طنطاوى وجمال وعلاء مبارك فى عقد قرآن نجل شوقى غريب.. جيل 2006 أبرز الحضور بقيادة المعلم حسن شحاتة.. وتواجد للصقر وفتحى وشوبير ونبيه وأحمد فتحى وجدو

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

4 أقول فى حكم صيام النصف الثانى من شعبان.. تعرف عليها

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة