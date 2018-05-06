الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق بالبقاع الغربى اللبنانى تزامنا مع الانتخابات

الطيران الحربى الإسرائيلى يحلق بالبقاع الغربى اللبنانى تزامنا مع الانتخاباتالأحد، 06 مايو 2018 11:15 ص
وزير الداخلية البلديات نهاد المشنوق
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قال موقع النشرة اللبنانى إن هناك تحليقا للطيران الحربى الإسرائيلى فى البقاع الغربى على ارتفاع منخفض، بالتزامن مع انطلاق العملية الانتخابية صباح اليوم.
وكلّف وزير الداخلية البلديات نهاد المشنوق المدير العام للدفاع المدنى العميد ريمون خطار القيام بجولة على مراكز الاقتراع للتأكّد من وجود عناصر من الدفاع المدنى فى كل مركز، لمساعدة المسنّين وذوى الاحتياجات الخاصة على ممارسة حقّهم الانتخابى.
وكرّر المشنوق أسفه للثغرات الإدارية بشأن ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً العمل على تجهيز المراكز فى الانتخابات المقبلة لتكون قادرة على إنصاف المسنّين وذوى الاحتياجات الخاصة.
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