الرئيس اللبنانى بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان:نمارس أهم عملية وطنية

الرئيس اللبنانى بعد الإدلاء بصوته فى انتخابات البرلمان:نمارس أهم عملية وطنيةالأحد، 06 مايو 2018 10:03 ص
رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال
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أكد رئيس الجمهورية اللبنانى العماد ميشال عون بعد الإدلاء بصوته فى الانتخابات البرلمانية، أن "اللبنانيين يمارسون اليوم أهم عملية وطنية سياسية لاختيار من يمثلهم لأربع سنوات"، مشيرا إلى أنه لا يجوز لأحد عدم ممارسة واجبه المقدس بالانتخاب".
وقال: "من لا يمارس حقه، يتنازل عن حق المحاسبة للنواب"، متمنيا "أن يكون الانتخاب على حسب إرادتكم"، لافتا إلى أن المجلس النيابى هو أهم السلطات وهذا أمر مهم للجميع والانتخابات واجب مقدس على المواطنين".
وتابع : "إنها إرادتكم البحتة، ولا تتقيدوا بأى ضغوطات تمارس عليكم، وأنا صوت للعهد".
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