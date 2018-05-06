الجيش الكويتى: غرق قارب تابع للقوة البحرية دون وسقوط ضحايا

الجيش الكويتى: غرق قارب تابع للقوة البحرية دون وسقوط ضحاياالأحد، 06 مايو 2018 03:01 ص
غرق قارب _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، تعرض أحد القوارب التابعة للقوة البحرية مساء أمس لحادث غرق، دون وقوع أى إصابات.
وذكرت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان اليوم السبت - أنه تم انتشال جميع أفراد طاقم القارب، دون وقوع إصابات بشرية، موضحة أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادى فقط.
وأشارت المديرية إلى أنه يجرى التحقيق فى الحادث حاليا؛ لمعرفة الأسباب التى أدت إلى غرق القارب.
إضافة تعليق
"خد بالك من أشعة الشمس".. الالتهابات وحمو النيل وتغير لون الشعر وتساقطه أبرز الأضرار.. وهذه الطرق الآمنة للخروج فى الصباح للاستفادة منها وسبل الوقاية منها وقت الظهيرة.. و3 عصاير مهمة لحمايتك
رقاب المرتشين تحت مقصلة الرقابة الإدارية.. ضبط 4 مسئولين بوزارة المالية متلبسين بتقاضى رشوة.. إحباط محاولة سرقة 800 ألف جنيه من حساب مؤسسة خيرية.. وسقوط مدير بنك سابق برشوة 1.3 مليون جنيه لتسهيل قروض
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة