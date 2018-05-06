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الجيش الكويتى: غرق قارب تابع للقوة البحرية دون وسقوط ضحايا

الأحد، 06 مايو 2018 03:01 ص
الجيش الكويتى: غرق قارب تابع للقوة البحرية دون وسقوط ضحايا غرق قارب _ صورة أرشيفية


الكويت /أ ش أ/
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أعلنت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتى، تعرض أحد القوارب التابعة للقوة البحرية مساء أمس لحادث غرق، دون وقوع أى إصابات.

وذكرت مديرية التوجيه المعنوى والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية - فى بيان اليوم السبت - أنه تم انتشال جميع أفراد طاقم القارب، دون وقوع إصابات بشرية، موضحة أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادى فقط.

وأشارت المديرية إلى أنه يجرى التحقيق فى الحادث حاليا؛ لمعرفة الأسباب التى أدت إلى غرق القارب.

 


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