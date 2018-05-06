الجيش العراقى يقتل 4 من عناصر "داعش" داخل الأراضى السورية

بغداد أ ش أ

أعلن الجيش العراقى، مقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قصف استهدف تجمعا لهم داخل الأراضى سوريا.

ونقلت قناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد عن مديرية الإعلام التابعة للقوات العراقية أن قوات اللواء الثامن والعشرين فى الحشد الشعبى وبإسناد من قوة مقاومة الدروع تمكنت من تدمير أحد تجمعات عناصر "داعش" فى قرية الدهاج الشرقى داخل الأراضى السورية ، وأشارت الى أن القصف أسفر عن مقتل 4 عناصر من التنظيم وإصابة آخرين.

وكان بيان عسكرى عراقى قد ذكر فى وقت سابق أن طائرات عراقية من طراز "إف 16" نفذت ضربة جوية لأحد مواقع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى جنوبى منطقة الدشيشة داخل الأراضى السورية ، لافتا إلى أن الضربة الجوية حققت أهدافها ودمرت الموقع بالكامل.