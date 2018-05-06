video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 06 مايو 2018 11:09 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الجيش العراقى يقتل 4 من عناصر "داعش" داخل الأراضى السورية

الأحد، 06 مايو 2018 09:55 م
الجيش العراقى يقتل 4 من عناصر "داعش" داخل الأراضى السورية عناصر من الجيش العراقى
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أعلن الجيش العراقى، مقتل 4 من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى قصف استهدف تجمعا لهم داخل الأراضى سوريا.

ونقلت قناة " السومرية نيوز" اليوم الأحد عن مديرية الإعلام التابعة للقوات العراقية أن قوات اللواء الثامن والعشرين فى الحشد الشعبى وبإسناد من قوة مقاومة الدروع تمكنت من تدمير أحد تجمعات عناصر "داعش" فى قرية الدهاج الشرقى داخل الأراضى السورية ، وأشارت الى أن القصف أسفر عن مقتل 4 عناصر من التنظيم وإصابة آخرين.

وكان بيان عسكرى عراقى قد ذكر فى وقت سابق أن طائرات عراقية من طراز "إف 16" نفذت ضربة جوية لأحد مواقع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى جنوبى منطقة الدشيشة داخل الأراضى السورية ، لافتا إلى أن الضربة الجوية حققت أهدافها ودمرت الموقع بالكامل.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش العراقى يبدأ فى سحب قواته من داخل مدينة الموصل

الجيش العراقى

العراق

أخبار العراق

قتل 4 من عناصر داعش

الأراضى السورية




لا تفوتك
شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

شاهد.. محمد صلاح عاشق هز شباك أندية لندن قبل قمة تشيلسى

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

البحوث الفلكية: الجمعة 15 يونيه أول أيام عيد الفطر وصلاته 5:18 دقيقة بالقاهرة

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

ورحل آخر الضباط الأحرار.. وفاة خالد محيى الدين عضو مجلس قيادة ثورة 23 يوليو عن عمر يناهز 96 عاما.. وصفه الرئيس جمال عبد الناصر بالصاغ الأحمر.. أسس حزب التجمع وظل نائبا بالبرلمان 15 عاما فى عهد مبارك

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

التعليم: انتهاء وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة.. وبدء طباعة 4 نماذج اختبار فى كل مادة.. وتؤكد: إعلان أرقام جلوس الطلاب خلال أيام.. وتسليم خطابات الندب للمراقبين ومقدرى الدرجات نهاية الشهر الجارى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

الورود المطرزة موضة الأحذية السنادى.. من الجينز للفساتين اعرفى تلبسيها امتى

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

المصرى يستهل دورى المجموعات بالكونفدرالية أمام بطل موزمبيق ببورسعيد.. الليلة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة