"التدخل العسكرى الروسى فى سوريا" رسالة دكتوراه بجامعة المنصورة







الدقهلية - شريف الديب

ناقش الباحث علاء الجارحى اليوم، بكلية الآداب بجامعة المنصورة، رسالة دكتوراه "التدخل العسكرى الروسى فى سوريا"، اتجاهات الصحف الإلكترونية العربية نحو التدخل العسكرى الروسى فى سوريا، دراسة تحليلية مقارنة، وكان محل الدراسة مواقع صحف (الرأى الأردنية – الأهرام المصرية – الرياض السعودية – الراية القطرية)

وحصل الباحث على درجة الدكتوراه فى الإعلام ، تخصص صحافة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

وتكونت لجنة المناقشة من الدكتور سامى النجار أستاذ الصحافة بأداب المنصورة، والدكتور عبدالهادى النجار أستاذ الصحافة المساعد بأداب المنصورة، والدكتورة ندية القاضى أستاذ الصحافة المساعد بأداب المنوفية.

وكشفت هذه الدراسة عن اتجاهات معالجة المادة الصحفية للقضايا المرتبطة بالتدخل العسكرى الروسى فى سوريا، فى مواقع الصحف الالكترونية العربية، موضع الدراسة، ومعرفة مصادر الأخبار التى اعتمدت عليها هذة المواقع الصحفية، وإنعكاساتها على توجهات الخطاب الصحفى إزاء التدخل العسكرى الروسى فى سوريا، ورصد وتوصيف وتحليل القوى الفاعلة والصفات المنسوبة لها، كما تعكسها مواقع الصحف الإلكترونية العربية، موضع الدراسة تجاه التدخل العسكرى الروسى فى سوريا.

وتم تحديد الفترة الممتدة من 30/7/2015 إلى 1/5/2016، لتكون إطاراً زمنيا للتحليل باستخدام أسلوب الحصر الشامل، وتنتمى هذه الدراسة إلى الدراسات الوصفية التى استخدمت منهج المسح الإعلامى بشقية الوصفى والتحليلى.

وتوصلت الدراسة إلى أن اتجاه عرض المادة الصحفية المثارة عن التدخل العسكرى الروسى فى سوريا فى مواقع الصحف الإلكترونية محل الدراسة كانت معارضة لهذا التدخل، كما اهتمت مواقع الصحف الالكترونية اهتماماً كبيراً (بالقضايا السياسية) حيث جاءت فى الترتيب الأول على مستوى الإجمالى العام للقضايا، التى وظفتها المواقع الصحفية محل الدراسة فى معالجتها للتدخل العسكرى الروسى فى سوريا، وأثبتت الدراسة أن قضية (الحل السياسى للازمة السورية) جاءت فى الترتيب الأول على مستوى الإجمالى العام للقضايا السياسية، كما جاءت قضية (التدخل العسكرى فى سوريا) فى الترتيب الأول على مستوى الإجمالى العام للقضايا العسكرية، وقضية (الصراع على مصادر الطاقة فى سوريا) جاءت فى الترتيب الأول على مستوى الإجمالى العام للقضايا الإقتصادية، وجاء (إطار الأسباب) فى الترتيب الأول على مستوى الإجمالى العام للأطر الرئيسية التى اعتمدت عليها مواقع الصحف الالكترونية محل الدراسة، كما احتل (إطار النتائج السلبية) الترتيب الأول على مستوى الإجمالى العام للأطر الفرعية لإطار النتائج التى اعتمدت عليها مواقع الصحف الإلكترونية محل الدراسة خلال معالجتها قضايا التدخل العسكرى الروسى فى سوريا .