البرلمان العربى يهنئ أبو مازن لانتخابه رئيسا للجنة التنفيذية للتحرير الفلسطينية

البرلمان العربى يهنئ أبو مازن لانتخابه رئيسا للجنة التنفيذية للتحرير الفلسطينيةالأحد، 06 مايو 2018 04:57 م
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
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تقدم رئيس البرلمان العربى الدكتور مشعل بن فهم السلمى، باسم البرلمان العربى بخالص التهنئة للرئيس الفلسطينى محمود عباس "أبومازن" بإعادة انتخابه رئيساً للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .
وقال رئيس البرلمان العربى فى تصريح اليوم إن إعادة انتخاب الرئيس محمود عباس جاء تأكيداً للثقة العالية فى قيادته لنضال الشعب الفلسطينى والدفاع عن ثوابت القضية الفلسطينية وإرادته الحاسمة فى إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطينى .
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