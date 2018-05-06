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الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا شمال غزة

الأحد، 06 مايو 2018 08:49 ص
الاحتلال الإسرائيلى يقصف موقعا شمال غزة طائرات حربية إسرائيلية ـ صورة أرشيفة


غزة (أ ش أ)
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قصفت طائرة حربية إسرائيلية فجر اليوم الأحد، بصاروخ واحد على الأقل موقعا شمال بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن طائرة حربية من نوع إف16، أطلقت صاروخا على موقع شمال بيت لاهيا، ما أدى إلى وقوع أضرار بالغة وحالة من الخوف فى صفوف الأطفال القاطنين بالقرب من المكان المستهدف.

وزعم جيش الاحتلال بأن القصف جاء ردا على اختراق شبان للسياج الحدودى شرق القطاع..وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلى أن طائرة عسكرية إسرائيلية بدون طيار، هاجمت نقطة رصد تابعة لحركة حماس شمال قطاع غزة .

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية، صباح اليوم الأحد، أن الناطق باسم الجيش الإسرائيلى، أكد قيام الجيش بالاستهداف، وذلك ردا على إطلاق طائرات ورقية محملة بمواد حارقة من هذه النقطة، بحسب زعمه.

وكان انفجار قد وقع أمس فى دير البلح وسط قطاع غزة وأدى إلى استشهاد 6 أشخاص، واتهمت كتائب القسام إسرائيل بالوقوف وراء الانفجار، فيما نفى الجيش الإسرائيلى على لسان متحدث باسمه أى دور له فيه.

 


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الاحتلال الاسرائيلى

الاحتلال يقصف غزه

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