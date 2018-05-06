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الأردن والعراق يؤكدان استمرار التعاون الدفاعى والأمنى لمواجهة داعش

الأحد، 06 مايو 2018 04:12 م
الأردن والعراق يؤكدان استمرار التعاون الدفاعى والأمنى لمواجهة داعش العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
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أكد الأردن والعراق استمرار التعاون الدفاعى والأمنى بينهما لمواجهة داعش عسكريا وأمنيا وفكريا، وحرصهما على التعاون فى عملية إعادة إعمار العراق.

جاء ذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية وشئون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، ووزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى، اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية الأردنية فى عمان.

ووفقا لبيان الخارجية الأردنية، أكد الصفدى والجعفرى خلال اللقاء تصميم البلدين على اتخاذ جميع الخطوات الكفيلة بتطوير العلاقات الثنائية ودفع التعاون فى جميع المجالات إلى المستويات التى تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

كما أكد الوزيران أهمية التقدم الذى حققاه فى إيجاد الأطر التشريعية وإنجاز الاتفاقات اللازمة لتعزيز التبادل التجارى والاقتصادى والاستثمارى وتسهيل التنقل عبر الحدود بعد أن تم فتح معبر طريبيل، وشددا على أن الأردن والعراق يملكان إرادة سياسية راسخة لفتح أوسع آفاق التعاون فى جميع القطاعات وأن يتم إزالة جميع العقبات أمام زيادة التعاون.

واستعرض الوزيران أيضا خلال لقائهما للمستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية والأزمة السورية والحرب على الإرهاب إضافة إلى عديد قضايا إقليمية ودولية ذات اهتمام مشترك.

وهنأ الصفدى الجعفرى على النصر الذى حققه العراق الشقيق ضد العصابات الإرهابية الداعشية، مؤكدا أن هذا النصر الذى أنجزه العراقيون بتضحيات كبيرة ضد الإرهابيين وضلاليتهم وظلاميتهم هو نصر للإنسانية جميعها.

وشكر الجعفرى الأردن على دعمه للعراق فى حربه على الإرهاب، مثمنا مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثانى فى دعم العراق ومساندته على مختلف المستويات.

 


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