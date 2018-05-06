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أمطار خفيفة على القرى والنجوع وتجمع سحب رعدية بسماء الأقصر

الأحد، 06 مايو 2018 04:43 م
أمطار خفيفة على القرى والنجوع وتجمع سحب رعدية بسماء الأقصر سحب رعدية بسماء الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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شهدت محافظة الأقصر، مساء اليوم الأحد، سقوط أمطار خفيفة على النجوع والقرى القريبة من المناطق الجبلية، كما تجمعت سحب رعدية سمع أصواتها جميع أهالى مدينة الأقصر، ورفعت المحافظة حالة الطوارئ تحسباً لأية أمطار شديدة أو سيول خلال الدقائق المقبلة.
 
وكان مسئول الأرصاد الجوية في غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، قال إن المحافظة تتأثر بجو غير مستقر على كافة أنحاء المحافظة، حيث تظهر السحب المنخفضة والركامية، وأن الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار المتوسطة والشديدة والتى قد تكون رعدية فى بعض الأحيان.
 
وأوضح مسئول الأرصاد الجوية، أن الرياح في المحافظة شمالية غربية مثيرة للرمال والأتربة مما قد يؤثر على الملاحة الجوية والبحرية وعلى الطرق البرية، مطالبا المواطنين بمراعاة الحيطة والحذر من التغير فى الأحوال الجوية.
 
وكانت غرفة الأزمات والكوارث بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة اللواء عماد أبوالعزايم، أكدت أنه بناء على تعليمات محافظ الأقصر محمد بدر، فقد تم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة مراكز المحافظة، وذلك عقب سقوط أمطار متوسط إلى شديدة قد تكون رعدية في بعض الأحيان على عدد من مراكز المحافظة.
 
 

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