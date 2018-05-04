وزير الدفاع الروسى يبحث مع خليفة حفتر سبل حل الأزمة الليبية

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بحث وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، مع قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، سبل مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط، وحل الأزمة الليبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك)، أن الجانبين بحثا قضايا الأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكافحة الإرهاب الدولى وتسوية الأوضاع فى ليبيا.