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وزير الدفاع الروسى يبحث مع خليفة حفتر سبل حل الأزمة الليبية

الجمعة، 04 مايو 2018 03:37 م
وزير الدفاع الروسى يبحث مع خليفة حفتر سبل حل الأزمة الليبية وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو


أ ش أ
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بحث وزير الدفاع الروسى سيرجى شويجو، اليوم الجمعة، عبر الفيديو كونفرانس، مع قائد الجيش الليبى المشير خليفة حفتر، سبل مكافحة الإرهاب فى الشرق الأوسط، وحل الأزمة الليبية.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية - فى بيان أوردته وكالة أنباء (سبوتنيك)، أن الجانبين بحثا قضايا الأمن فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومكافحة الإرهاب الدولى وتسوية الأوضاع فى ليبيا.

 

 


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