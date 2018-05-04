مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع 7 برامج تنفيذية لصالح السوريين ومهجرى الروهينجا

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وقع فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية فى مدينة غازى عنتاب التركية، اليوم الجمعة، 7 برامج تنفيذية لصالح الشعب السورى ومهجرى الروهينجا بمبلغ 4 ملايين و657 ألفا و495 دولارا أمريكيًا، مع أكثر المنظمات الفاعلة والمتميزة بالعمل الإنسانى والإغاثى، وذلك تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن البرامج الموقعة تشمل 5 عقود لرفع معاناة الشعب السورى فى المناطق الأكثر تضررا مثل حماة وحلب واللاذقية وحمص، وريف دمشق وريف حماة وريف حمص الشمالى وريف حلب، واللاجئين منهم فى مناطق هاتاى وكلس وأوروفا فى تركيا، وغيرها من المناطق ذات الأولوية، بالإضافة لبرنامجين تنفيذين لتنفيذ مشروع إفطار صائم لصالح اللاجئين الروهينجا فى ولاية أراكان فى ميانمار ومدينة كوكس بازار فى جمهورية بنجلاديش، وتعد هذه البرامج جزءا من المشروعات العديدة التى ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حاليا فى الداخل والخارج السورى ولمهجرى الروهينجا.