غدا.. قافلة طبية لخدمة أهالى الحبيل فى الأقصر







الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر أنه سيتم تنظيم قافلة طبية غدا وبعد غد بالوحدة الصحية بالحبيل، وذلك فى إطار توجيهات محافظ الأقصر محمد بدر، بتكثيف القوافل الطبية التى تستهدف تقديم الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين بالقرى والنجوع وتوفير الخدمات الصحية اللائقة بهم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالأقصر أن القافلة يشارك بها نخبة من الأطباء فى تخصصات النساء والتوليد، الأطفال، العظام، الأسنان، الباطنة، الجراحة العامة، حيث سيتم توقيع الكشف وإجراء التحاليل اللازمة على كل الحالات، وصرف العلاج مجاناً، وسيتم تجهيز التقارير الطبية للحالات المحتاجة للعلاج على نفقة الدولة، وتحويل المرضى للمستشفيات حال احتياجها لإجراء عمليات جراحية.