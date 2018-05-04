غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بالحامول لصيانة المحولات

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 4 قرى بالحامول لصيانة المحولاتالجمعة، 04 مايو 2018 03:43 م
انقطاع الكهرباء - أرشيفية
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أعلن مركز مدينة الحامول، برئاسة المهندسة عايده ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول بكفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن 4 قرى بمركز الحامول، غدًا السبت؛ لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية وخطوط الجهد المتوسط.
وقالت ماضى، في بيان لها، إنه سيتم فصل الكهرباء عن 4 قرى بمركز الحامول، وهي "المحلاوية، رافع مياه 8 العنابر، وقريتى 5 و7 الطرفاية"، من الساعة الثامنة صباحاً حتى الخامسة عصراً ، وفور الانتهاء من إجراء الصيانة، وتكبير مقطع موصلات خط الجهد المتوسط الرئيسي، سيعود التيار الكهربائي لتلك القرى.
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