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ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

الجمعة، 04 مايو 2018 04:19 م
ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد القلوب المضبوطة


بورسعيد – محمد فرج
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شنت مديرية الطب البيطرى، برئاسة الدكتور عاطف عيسى، حملة مكثفة على مصانع الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للتأكد من مدى سلامة اللحوم المستخدمة فى تصنيع المنتجات الغذائية .
 
ومن جانبه، قال الدكتور أمجد يونس مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم لـ" اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 كيلو جرام "قلوب" هندى فاسدة، ومنتهية الصلاحية، فضلا عن وجود تغييرات فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة .
 
وعلى الفور، تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية  ومباشرة التحقيق ..
 
 
 

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