ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية ببورسعيد

ضبط لحوم فاسدة داخل مصنع بالمنطقة الصناعية ببورسعيدالجمعة، 04 مايو 2018 04:19 م
القلوب المضبوطة
إضافة تعليق
شنت مديرية الطب البيطرى، برئاسة الدكتور عاطف عيسى، حملة مكثفة على مصانع الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، للتأكد من مدى سلامة اللحوم المستخدمة فى تصنيع المنتجات الغذائية .
ومن جانبه، قال الدكتور أمجد يونس مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم لـ" اليوم السابع"، أن الحملة أسفرت عن ضبط 135 كيلو جرام "قلوب" هندى فاسدة، ومنتهية الصلاحية، فضلا عن وجود تغييرات فى الخواص الطبيعية من حيث اللون والرائحة .
وعلى الفور، تم تحرير المحضر اللازم، والتحفظ على المضبوطات، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة التحقيق ..
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة