صور .. محافظ الغربية يحتفل مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة بعيدهم







الغربية - محمد طارق

شارك اللواء أحمد ضيف صقر محافظ الغربية ، عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى في حفل عيد العمال الذي نظمته جمعية من أجل مصر تحت رعاية محافظ الغربية بمقر الشركة وبحضور الآلاف من العمال .

بدأ الحفل بالسلام الجمهوري ثم تلاوة آيات الذكر الحكيم ثم عدد من الفقرات الفنية والشعبية ، ثم إلقاء قصيدة شعر بعنوان في حب مصر ثم كلمة المهندس عمرو السعيد فهمي الذي قدم خلالها الشكر لمحافظ الغربية على رعايته وحضوره للحفل ليشارك العمال فرحتهم في عيدهم مؤكدا أن هذا العيد يذكرنا بقيم العمل والعطاء والتكامل بين أفراد الشعب المصري .ث

وأكد الدكتور ناجح فياض رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج ، على شكره وتقدير لمحافظ الغربية لاهتمامه الدائم بعمال غزل المحلة وعلى تواصله الدائم معهم ومشاركتهم كافة المحافل .كما قدم الشكر إلى العمال ورؤساء النقابات على مايبذلوه من جهد لزيادة الإنتاج والنهوض بالشركة .

كما أكد المهندس خالد أبو بكر وكيل وزارة القوى العاملة ، على اهتمام القيادة السياسية بالعمال على مستوى الجمهورية.

كما قدم الشكر لعمال غزل المحلة على أظهروه من وطنية في تلبية الاستحقاق الدستوري في الانتخابات الرئاسية. كما هنأ الدكتور عبد الهادي القصبي عضو مجلس النواب في كلمته عمال مصر بعيدهم مؤكدا أن العمل لا يتم إلا بالإتقان والحب والصبر مشيرا إلى قدرة العمال على النهوض بمصر إلى بر الأمان.

وخلال الحفل أكد اللواء احمد ضيف صقر ، على سعادته بالتواجد مع عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى للاحتفال معهم بعيد العمال مشير إلى أن خروج العمال في الانتخابات كان محل تقدير الجميع واثبتوا جدارتهم في الدفاع عن الوطن وإسقاط الدعاوى الكاذبة التي تهدف النيل من الوطن .

وطالب محافظ الغربية في كلمته الجميع بالوعي الكامل والتكاتف لمواجهة الإشاعات المغرضة التي تهدف النيل من أمن استقرار الوطن . ، مؤكدا على تواصله الدائم مع عمال شركة الغزل والنسيج وتقديمه الدعم الكامل لهم .

وقال محافظ الغربية ، أنه سيتم إنشاء معهد عالي للصناعات الغذائية وكلية فنون تطبيقية بمدينة المحلة الكبرى وذلك لخدمة قلعة الصناعة المصرية ، وأنه في القريب العاجل سيتم إعلان تغطية مركز ومدينة المحلة الكبرى بالصرف الصحي .

وأكد محافظ الغربية أنه جارى العمل في مستشفى رمد المحلة والمقرر الانتهاء منها خلال 6شهور بعد أن توقف العمل بها مدة تزيد عن 12 عام وأيضا جارى العمل بالمنطقة الصناعية بالمحلة الكبرى على مساحة 34 فدان .

وفى نهاية كلمته أوضح محافظ الغربية أنه جارى الانتهاء من تخصيص الظهير الصحراوي لمحافظة الغربية ، حيث سيتم إنشاء مجتمعات عمرانية كاملة .

وفى نهاية الحفل أهدى المهندس عمرو السعيد فهمي درع جمعية من أجل مصر للواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية ، وعدد من الحاضرين .كما كرم محافظ الغربية عدد من العمال المثالين وعدد من العمال الذين وصلوا الى المعاش.

حضر الحفل المهندس فتحي عبد الغنى السكرتير العام المساعد للمحافظة واللواء ناصر طه مدير الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ والمحاسب أحمد عبد السميع رئس مركز ومدينة المحلة الكبرى والنائبة رشا رمضان والدكتور محمود شحاتة والنائب عزت فهيم والدكتور محمد خليفة والنائب محمد أحمد زايد أعضاء مجلس النواب وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية على مستوى المحافظة



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال



محافظ الغربية خلال الاحتفال بعيد العمال