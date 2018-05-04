video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

صور.. العبادى يدعو العراقيين للمشاركة الفعالة فى الانتخابات التشريعية

الجمعة، 04 مايو 2018 10:21 م
صور.. العبادى يدعو العراقيين للمشاركة الفعالة فى الانتخابات التشريعية العبادى


(أ ش أ) تصوير (أ ف ب)
إضافة تعليق

دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، المواطنين إلى المشاركة الفعالة بالانتخابات التشريعية لضمان عدم تسليم العراق من جديد للفاسدين.

وتعهد العبادي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، بـ "كسر الفاسدين وإنجاز الإصلاح مثلما وعدنا بهزيمة داعش"، مؤكدا أن هذا يتطلب من الجميع الإيمان بالمعركة المقبلة لتعزيز النجاح العراقي.

وشدد على ضرورة عدم انتخاب الفاسدين الذين فشلوا فى إدارة العراق، مشيرا إلى أن دول العالم تفتخر الآن بعلاقاتها مع العراق وترغب بتطوير كافة مجالات التعاون.

يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقى قد قرر أن يكون موعد الانتخابات فى 15 مايو المقبل.

العبادي
العبادي

 

ائتلاف العبادي
ائتلاف العبادي

 

كلمة العبادي
كلمة العبادي

 

مؤتمر العبادي
مؤتمر العبادي

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

لماذا زار العبادى إقليم كردستان؟.. رئيس الوزراء العراقى يخطط للفوز بولاية ثانية فى الانتخابات المقبلة.. ويغازل المكون الكردى: الأخوة الكردية العربية دائمة ومستمرة وطالبت ببسط السيطرة فى كركوك دون إراقة دماء

حيدر العبادى: نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلاد من أجل تقدم العراق

صور.. العبادى يصل كردستان لأول مرة منذ الاستفتاء ورئيس حكومة الإقليم يستقبله

العبادى

الانتخابات العراقية

ائتلاف النصر

الانتخابات في العراق




لا تفوتك
تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

تعرف على خطة الأوقاف لاستقبال شهر رمضان × 7 معلومات

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

اعترافات مثيرة لعصابة الشروق: "السكان ساعدونا على سرقتهم"

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

تركى آل الشيخ: صلاح لاعب عظيم رفع رؤوسنا..وأتمنى ألا يلعب ضدنا بكأس العالم

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

ما لا تعرفه عن "تعريب المناهج".. النظام الجديد يدمج المصطلحات العلمية بمنهج الإنجليزية من رياض الأطفال.. الطلبة سيدرسون الرياضيات والعلوم بالإنجليزية من الإعدادية.. وخبير تعليم: سيحل مشاكل تشوه التعليم السابقة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة