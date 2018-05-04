صور.. العبادى يدعو العراقيين للمشاركة الفعالة فى الانتخابات التشريعية

صور.. العبادى يدعو العراقيين للمشاركة الفعالة فى الانتخابات التشريعيةالجمعة، 04 مايو 2018 10:21 م
العبادى
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دعا رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، المواطنين إلى المشاركة الفعالة بالانتخابات التشريعية لضمان عدم تسليم العراق من جديد للفاسدين.
وتعهد العبادي، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، بـ "كسر الفاسدين وإنجاز الإصلاح مثلما وعدنا بهزيمة داعش"، مؤكدا أن هذا يتطلب من الجميع الإيمان بالمعركة المقبلة لتعزيز النجاح العراقي.
وشدد على ضرورة عدم انتخاب الفاسدين الذين فشلوا فى إدارة العراق، مشيرا إلى أن دول العالم تفتخر الآن بعلاقاتها مع العراق وترغب بتطوير كافة مجالات التعاون.
يشار إلى أن مجلس الوزراء العراقى قد قرر أن يكون موعد الانتخابات فى 15 مايو المقبل.
العبادي
ائتلاف العبادي
كلمة العبادي
مؤتمر العبادي
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