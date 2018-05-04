صور.. الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين بحدود غزة







(رويترز) - تصوير أ ف ب

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع وذخيرة حية اليوم الجمعة، تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودى الممتد مسافة 40 كيلومترا وهى المنطقة التى تشهد الاحتجاجات التى يطلق عليها الفلسطينيون اسم (مسيرة العودة الكبرى).



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آليات الجيش الإسرئيلى



تظاهرات فى غزة



لافتات حق العودة