صور.. الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين بحدود غزة

صور.. الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين بحدود غزةالجمعة، 04 مايو 2018 12:07 م
الاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى
إضافة تعليق
أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع وذخيرة حية اليوم الجمعة، تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس.
ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودى الممتد مسافة 40 كيلومترا وهى المنطقة التى تشهد الاحتجاجات التى يطلق عليها الفلسطينيون اسم (مسيرة العودة الكبرى).
اشتباكات
آليات الجيش الإسرئيلى
تظاهرات فى غزة
لافتات حق العودة
متظاهرون
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة