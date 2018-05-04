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الجمعة، 04 مايو 2018 01:32 م
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صور.. الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين بحدود غزة

الجمعة، 04 مايو 2018 12:07 م
صور.. الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع على محتجين فلسطينيين بحدود غزة الاشتباكات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلى


(رويترز) - تصوير أ ف ب
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أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلى الغاز المسيل للدموع وذخيرة حية اليوم الجمعة، تجاه محتجين فلسطينيين على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل فى إطار الاحتجاجات المستمرة منذ مدة طويلة وقتل خلالها 43 فلسطينيا بنيران إسرائيلية منذ الثلاثين من مارس.

ولم ترد تقارير عن سقوط قتلى أو مصابين عند المخيمات المقامة بالقرب من السياج الحدودى الممتد مسافة 40 كيلومترا وهى المنطقة التى تشهد الاحتجاجات التى يطلق عليها الفلسطينيون اسم (مسيرة العودة الكبرى).

اشتباكات
اشتباكات

 

آليات الجيش الإسرئيلى
آليات الجيش الإسرئيلى

 

تظاهرات فى غزة
تظاهرات فى غزة

 

لافتات حق العودة
لافتات حق العودة

 

متظاهرون
متظاهرون

 


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