صندوق تحيا مصر يعلن قرية جاويش فى بنى سويف خالية من فيروس سى







كتب - مدحت وهبة

أعلن صندوق تحيا مصر اليوم الجمعة، قرية جاويش بمركز أهناسيا محافظة بني سويف خالية من فيروس سي و ذلك بعد أن قامت قوافل الصندوق بإجراء المسح الطبي للكشف عن المصابين بفيروس سي بين أهالي القرية وتقديم الجرعات العلاجية لهم.

وكان صندوق تحيا مصر قد وفر عدد 2000 جرعة علاجية لمرضى فيروس سي بالقرية خلال الفترة الماضية حتى اتموا شفاءهم وتم ارسال الحالات للجنه القوميه للفيروسات لتسجيلهم علي قاعدة بيانات وزارة الصحه لضمان عدم الازدواجيه في الصرف

كما قام الصندوق بتوزيع عدد 6700 وجبة غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في القرية، وذلك في إطار تنفيذ مبادرة بالهنا والشفا، التي أطلقها الصندوق لدعم شرائح غير القادرين في مواجهة الأعباء الحياتية اليومية حيث تستهدف دعم أكثر من ٤ مليون اسرة غير قادرة وذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني للوصول إلى الأسر المستحقة، وضمان توفير المواد الغذائية لمستحقيها في القرى الأكثر احتياجا.

ويستمر حرص صندوق تحيا مصر على تقديم خدمات متنوعة للمستحقين بدءا من توفير الوجبات الغذائية وصولا إلى توفير الرعاية الصحية من خلال المسح الطبي لفيروس سي ،فضلا عن إعادة إعمار منازل الأسر الأكثر احتياجا بقرى ونجوع محافظات الجمهورية .