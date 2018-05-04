video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 04:33 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

باحثون دوليون يحذرون من تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمن

الجمعة، 04 مايو 2018 03:07 ص
باحثون دوليون يحذرون من تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمن مرضى مصابون بالكوليرا _ صورة أرشيفية


باريس (أ ف ب)
إضافة تعليق

حذّر باحثون، الجمعة من أن اليمن الذى تمزقه الحرب مهدّد بعودة تفشى وباء الكوليرا، الذى يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

ودعا فريق دولى من الباحثين، عبر مجلة "ذى لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل تخفيف المخاطر، ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

واستنادًا إلى بيانات حالات تفشى سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54 % من المناطق فى اليمن يمكن أن تتأثر بتفشى الوباء فى العام 2018 ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.

وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا فى اليمن".

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

التحالف العربى يدعو حكومة اليمن لدعم رجال الأعمال وكسر احتكار توريد مشتقات النفط

وزير خارجية اليمن يتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير المصرى

باحثون دوليون

تفشى وباء الكوليرا

الكوليرا

أخبار اليمن

اليمن




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة