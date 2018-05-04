باحثون دوليون يحذرون من تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمن

باحثون دوليون يحذرون من تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمنالجمعة، 04 مايو 2018 03:07 ص
مرضى مصابون بالكوليرا _ صورة أرشيفية
إضافة تعليق
حذّر باحثون، الجمعة من أن اليمن الذى تمزقه الحرب مهدّد بعودة تفشى وباء الكوليرا، الذى يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.
ودعا فريق دولى من الباحثين، عبر مجلة "ذى لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل تخفيف المخاطر، ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.
واستنادًا إلى بيانات حالات تفشى سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54 % من المناطق فى اليمن يمكن أن تتأثر بتفشى الوباء فى العام 2018 ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.
وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا فى اليمن".
إضافة تعليق
10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية
محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة