باحثون دوليون يحذرون من تفشى وباء الكوليرا مجددا فى اليمن







باريس (أ ف ب)

حذّر باحثون، الجمعة من أن اليمن الذى تمزقه الحرب مهدّد بعودة تفشى وباء الكوليرا، الذى يمكن أن يصيب ملايين الأشخاص مع اقتراب موسم الأمطار.

ودعا فريق دولى من الباحثين، عبر مجلة "ذى لانسيت غلوبال هيلث" الطبية، السلطات الصحية إلى تعزيز التدابير "على الفور" من أجل تخفيف المخاطر، ويمكن أن يشمل ذلك التلقيح وتوزيع المعدات اللازمة لتطهير المياه وإصلاح البنية التحتية للصرف الصحي.

واستنادًا إلى بيانات حالات تفشى سابقة للوباء، يعتقد الفريق أن 54 % من المناطق فى اليمن يمكن أن تتأثر بتفشى الوباء فى العام 2018 ما قد يُعرض "أكثر من 13,8 مليون" شخص للخطر.

وقال الفريق "لذلك نوجه دعوة عاجلة إلى المسؤولين المحليين والمانحين والشركاء الدوليين للعمل على التخفيف من خطر حدوث موجة جديدة من وباء الكوليرا فى اليمن".