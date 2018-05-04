video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 04 مايو 2018 01:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المجلس الوطنى الفلسطينى يعيد انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع

الجمعة، 04 مايو 2018 12:41 ص
المجلس الوطنى الفلسطينى يعيد انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع محمود عباس أبو مازن الرئيس الفلسطينى


رويترز _ أ.ش.أ
إضافة تعليق

انتخب المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الـ 23 (دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية) التى انعقدت خلال الفترة من (30-4 وحتى 3-5 الجاري) برام الله ، الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.

وشكر الرئيس عباس ـ فى كلمة فى ختام اجتماعات المجلس الليلة ، أعضاء المجلس الوطنى على هذه الثقة الغالية ، وقال "كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لهذه الثقة الغالية التى منحتمونى إياها والتى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننى على تحمل المسؤولية أنا وإخوانى فى اللجنة التنفيذية وفى المجلس المركزى وفى المجلس الوطنى لنتمم هذه المسيرة وأن نصل بهذا الزورق إلى شاطئ الأمان حيث نحصل بإذن الله على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وكان عضو اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد قد أعلن ، مساء اليوم ـ انتخاب اللجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة بالإجماع.

وأكد الرئيس عباس أن رواتب موظفى السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة ستصرف بعد غد ، مشيراً الى أن تأخر صرفها جاء لأسباب فنية.

وأعلن الرئيس عباس ان المجلس الوطنى قرر تسمية الطفلة عهد التميمى عضو شرف فى المجلس الوطنى ، وأضاف " بعد طول عناء وحوارات ساخنة تم التوافق على اللجنة التنفيذية من مختلف التنظيمات".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. الرئيس الفلسطينى محمود عباس يلتقى رئيس وزراء اليابان فى رام الله

مستشار الرئيس الفلسطينى:تخلى أمريكا عن مصطلح "الأراضى المحتلة" مخالف للاتفاقات

الرئيس الفلسطينى فى نص كلمته بالقمة العربية: الدعوة لتشجيع زيارة القدس ضرورة

إعادة انتخاب الرئيس

أبو مازن

رئيس الجنة التنفيذية

منظمة التحرير الفلسطينية

فلسطين

أخبار فلسطين




لا تفوتك
الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة.. والقاهرة 39 درجة والوادى الجديد 45

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

المجتمعات العمرانية تمنح الفائزين بالأراضى المتميزة والأكثر تميزا مهلة للسداد

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

10 مطالب برلمانية للموافقة على الموازنة الجديدة.. تخفيض الديون.. زيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة.. 55مليارا للتعليم.. إسقاط ديون ماسبيرو.. 2000 جنيه حداً أدنى للمعاش وزيادة سنوية 20%.. زيادة موازنة الداخلية

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

محمد آل جابر السفير السعودى باليمن فى أول حوار لصحيفة مصرية: التحالف مستمر فى العمليات العسكرية حتى تعود الشرعية لليمن.. لن نسمح لإيران بفرض نفوذها.. أمن واستقرار المملكة والبحر الأحمر هدف لارجعة عنه.. الحلقة12

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ينافس على جائزة أفضل هدف بنصف نهائى دورى أبطال أوروبا

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

الأهلي ضد الترجى .. سياج من السرية على تدريبات الفريقين قبل لقاء الغد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة