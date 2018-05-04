المجلس الوطنى الفلسطينى يعيد انتخاب محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع







رويترز _ أ.ش.أ

انتخب المجلس الوطنى الفلسطينى فى دورته الـ 23 (دورة القدس وحماية الشرعية الفلسطينية) التى انعقدت خلال الفترة من (30-4 وحتى 3-5 الجاري) برام الله ، الرئيس محمود عباس رئيسا لدولة فلسطين بالإجماع.

وشكر الرئيس عباس ـ فى كلمة فى ختام اجتماعات المجلس الليلة ، أعضاء المجلس الوطنى على هذه الثقة الغالية ، وقال "كل الاحترام وكل التقدير وكل الشكر لهذه الثقة الغالية التى منحتمونى إياها والتى أرجو من الله سبحانه وتعالى أن يعيننى على تحمل المسؤولية أنا وإخوانى فى اللجنة التنفيذية وفى المجلس المركزى وفى المجلس الوطنى لنتمم هذه المسيرة وأن نصل بهذا الزورق إلى شاطئ الأمان حيث نحصل بإذن الله على الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".

وكان عضو اللجنة التنفيذية الجديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية عزام الأحمد قد أعلن ، مساء اليوم ـ انتخاب اللجنة التنفيذية الرئيس محمود عباس رئيسا للجنة بالإجماع.

وأكد الرئيس عباس أن رواتب موظفى السلطة الفلسطينية فى قطاع غزة ستصرف بعد غد ، مشيراً الى أن تأخر صرفها جاء لأسباب فنية.

وأعلن الرئيس عباس ان المجلس الوطنى قرر تسمية الطفلة عهد التميمى عضو شرف فى المجلس الوطنى ، وأضاف " بعد طول عناء وحوارات ساخنة تم التوافق على اللجنة التنفيذية من مختلف التنظيمات".