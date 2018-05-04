السلمى يطلع المبعوث الأممى على جهود البرلمان العربى لحل الأزمة الليبية

السلمى يطلع المبعوث الأممى على جهود البرلمان العربى لحل الأزمة الليبيةالجمعة، 04 مايو 2018 02:21 م
الدكتور مشعل بن فهم السلمى رئيس البرلمان العربى
إضافة تعليق
اطلع الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، السفير غسان سلامة المبعوث الأممى لليبيا، على الجهود التى يبذلها البرلمان العربى لدعم العملية السياسية للوصول لحل سياسى يحفظ وحدة وسيادة ليبيا.
وقال رئيس البرلمان العربى، فى تصريح صحفى، اليوم، إنه تباحث هاتفياً مع السفير غسان سلامة، بشأن آخر التطورات السياسية فى ليبيا، وذلك فى إطار جهود البرلمان العربى لدعم العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، وأكد دعم البرلمان العربى الكامل للعملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية والتى ترعاها الأمم المتحدة.
إضافة تعليق
الاجتماع الثامن عشر للجنة سد النهضة ينطلق السبت فى أديس أبابا.. وزير الرى يغادر القاهرة غدا متجها إلى إثيوبيا.. واجتماع تساعى فى النصف الثانى من مايو.. ومصر تسعى لتأكيد الاتفاق زعماء الدول الثلاث
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة