السلمى يطلع المبعوث الأممى على جهود البرلمان العربى لحل الأزمة الليبية

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اطلع الدكتور مشعل بن فهم السلمى، رئيس البرلمان العربى، السفير غسان سلامة المبعوث الأممى لليبيا، على الجهود التى يبذلها البرلمان العربى لدعم العملية السياسية للوصول لحل سياسى يحفظ وحدة وسيادة ليبيا.

وقال رئيس البرلمان العربى، فى تصريح صحفى، اليوم، إنه تباحث هاتفياً مع السفير غسان سلامة، بشأن آخر التطورات السياسية فى ليبيا، وذلك فى إطار جهود البرلمان العربى لدعم العملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية، وأكد دعم البرلمان العربى الكامل للعملية السياسية والحوار بين الأطراف الليبية والتى ترعاها الأمم المتحدة.