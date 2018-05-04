الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها من سوريا







موسكو (أ ش أ)

قال نائب وزير الخارجية الروسى أوليج سيرومولوتوف، إن الولايات المتحدة لا تعتزم سحب قواتها من سوريا.

وأضاف سيرومولوتوف - فى تصريح اليوم الجمعة - أن واشنطن لا تعتزم سحب قواتها من سوريا، وأن تجربة أفغانستان تدل على ذلك، حيث تتواجد القوات الأمريكية هناك منذ أمد طويل".

وتابع: "أن القوات الأمريكية تعمل على تجهيز قاعدتها فى منطقة (التنف)، ومن غير المفهوم لماذا ينفقون الأموال هناك، إذا كانت لديهم النية بالانسحاب"، مشيرا إلى أن الحكومة السورية أعلنت مرارا أن التواجد الأمريكى غير شرعى على الأراضى السورية ودعت إلى سحب هذه القوات على الفور.

وأشار المسئول الروسى إلى أن منطقة التنف السورية القريبة من الحدود مع الأردن والعراق، تتمركز فيها واحدة من القواعد العسكرية الأمريكية منذ أبريل عام 2017 بداعى محاربة الإرهاب، وقال : "إن تدريبات وتجهيزات تجرى هناك لقوات المعارضة السورية المسلحة بهدف الحرب ضد الدولة السورية".