أمن المنوفية يكثف جهودة لفك لغز مقتل شاب بطلقات نارية من مجهولين







المنوفية – محمود شاكر

تكثف قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، برئاسة اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، وتحت إشراف العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية جهود البحث لكشف لغز مقتل شاب بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية .

وتم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى للوصول إلى الجناة والمتورطين فى الحادث، والذى يباشر عملة من أجل الوقوف على الحادث، وتواصل قوات المباحث التقصى والوقوف على الدوافع للقتل والمتورطين فى الواقعة .

من جانبها ناشدت أسرة المتوفى كافة الجهات بسرعة الوصول للجناة المتورطين فى الواقعة، والقصاص لدماء المتوفى، مؤكدين أنهم يثقون فى أجهزة الامن بالمنوفية، وأنها قادرة على الوصول للجناة حتى يعودوا بحق المتوفى.

كان اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية، تلقى إخطارا يفيد يفيد باستقبال مستفى العربى بابو رقبة " ياسر ع ر " 42 سنه، مصابا بطلقات نارية، وتوفى عقب وصولة، وبالانتقال الفورى والفحص تبين قيام مجهولون باطلاق أعيرة نارية تجاة المتوفى، بالقرب من منزلة بالقرية، عقب وولة من عملة فى الساعات المبكرة من صباح اليوم، وأصابوة وفروا هاربين، وبعد نقل المصاب الى المستشفى توفى متأثرا باصابته، وتم تشييع الجثمان قبل قليل من المسجد الغربى بالقرية وسط تواجد الالاف من أهالى القرية والقرى المجاورة فى مشهد جنائزى مهيب .