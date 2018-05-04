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"أركان الجيوش الفرنسى": لا أتوقع انسحاب أمريكا من سوريا قبل القضاء على "داعش"

الجمعة، 04 مايو 2018 11:11 ص
"أركان الجيوش الفرنسى": لا أتوقع انسحاب أمريكا من سوريا قبل القضاء على "داعش" القوات الأمريكية فى سوريا - أرشيفية


أ ش أ
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قال رئيس هيئة أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فرانسوا لوكوانتر، اليوم الجمعة، إنه لا يتخيل أن تنسحب القوات الأمريكية من سوريا قبل القضاء على تنظيم "داعش" الإرهابى، وذلك بالرغم من تصريحات الرئيس دونالد ترامب الأخيرة التى أبدى فيه رغبته فى إنهاء مهمة القوات الأمريكية فى هذا البلد.

واعتبر الجنرال لوكوانتر - فى مقابلة اليوم مع قناة "سى نيوز" - أن الأولوية تتمثل فى هزيمة "داعش"، لذا اعتقد أننا مع الأمريكيين سنبقى ولا أتخيل أن يرحل الأمريكيون قبل دحر (داعش)"، مؤكدًا أن القوات الفرنسية بالتعاون مع الجانب الأمريكى تواصل عملياتها ضد أخر جيوب المقاومة لـ"داعش".

وبعد أن كشف وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس، فى 26 أبريل، أمام الكونجرس عن إرسال تعزيزات فرنسية إلى سوريا من القوات الخاصة، رفض رئيس أركان الجيش الفرنسى التعليق على عدد أفراد تلك القوات ومواقعها، مشيرا إلى أن محاربة داعش فى المنطقة بين سوريا والعراق تتم بكل الوسائل الجوية و البرية بما فى ذلك القوات الخاصة، وكان دونالد ترامب، كرر، فى مطلع أبريل، رغبته فى سحب نحو 2000 جندى أمريكى متمركزين فى سوريا فى إطار التحالف الدولى ضد داعش، وأوضح مسئولون أمريكيون أن هدف الولايات المتحدة هو الإبقاء على تواجد عسكرى فى سوريا حتى لا يزيد نفوذ الروس والإيرانيين على الأرض.

 


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