وزير خارجية الإمارات: نتابع التقدم الملحمى تجاه مدينة الحديدة ونفتخر بجيشنا

كتب هيثم سلامة

قال أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات، إننا نتابع التقدم الملحمى تجاه الحديدة، ولنا الحق فى الفخر بجيش الإمارات، الشريك الأساسى لقوات التحالف العربى الذى تقوده الرياض فى دحر انقلاب الحوثيين فى اليمن.

وكتب أنور قرقاش، عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "ونحن نتابع التقدم الملحمى تجاه الحديدة لنا الحق أن نفخر بجيش الإمارات، ضباطا وجنودا، مهنية وشجاعة وشرف جعلهم شريكا أساسيا فى التحالف العربى الذى تقوده الرياض فى دحرها للانقلاب الحوثى، أداء أبناء الإمارات مصدر فخر واعتزاز".

وأضاف قرقاش: "قواتنا المسلحة الباسلة حصيلة رؤية واعية وعمل شاق قاده الشيخ محمد بن زايد عبر جهد مستمر وتخطيط متواصل، ويبقى أن شجاعة أبنائنا وتضحياتهم، ضمن التحالف العربى، هو الرقم الصعب الذى لم يتوقعه الحوثى وهو يجتاح الدولة عبر انقلابه المشئوم".

واستطرد قائلاً: "كلمات لا بد منها لمن يعمل للنيل من إنجاز التحالف العربى، ولمن يسعى للإساءة للسعودية أولا وللإمارات ثانيا، موقعنا الظافر فى المعركة الْيَوْمَ حصيلة التضحيات المشتركة ولن يسرق الإنجاز والفرحة الانتهازى والحاقد والجاحد".

وتابع: "نعم امتحان اليمن كان ويبقى عسيرا ولكنه الابتلاء الذى لا خيار دون مواجهته، وتثبت الأيام صواب قرار الحزم وأن إرادة القيادة السعودية ومساندة القيادة الإماراتية تحرّك الجبال الشامخة، أبشروا فالنصر قريب".