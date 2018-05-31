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وزير النقل: تطوير 86 محطة سكة حديد بسوهاج بتكلفة 471 مليون جنيه

الخميس، 31 مايو 2018 11:21 ص
وزير النقل: تطوير 86 محطة سكة حديد بسوهاج بتكلفة 471 مليون جنيه وزير النقل يفتتح محطة سكك حديد المنشأة بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول
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افتتح الدكتور هشام عرفات وزير النقل محطة المنشأة للسكك الحديدية بمحافظة سوهاج بعد انتهاء أعمال رفع كفاءتها وتطويرها بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه، كما أنه من المقرر أن يفتتح الوزير اليوم خلال جولته محطة أبوتيج للسكك الحديدية (بمحافظة أسيوط) بعد انتهاء أعمال التطوير ورفع الكفاءة بإجمالى تكلفة 5.4 مليون جنيه .

وصرح وزير النقل، أن أعمال رفع الكفاءة وتطوير المحطتين يدخل ضمن عقد وقعته هيئة السكك الحديدية والهيئة القومية للإنتاج الحربى لعدد 86 محطة بإجمالى تكلفة 471 مليون جنيه، منوها إلى أن المحطات التى تم تطويرها بمحافظة سوهاج ضمن المرحلة الأولى لأعمال تطوير المحطات شملت (جرجا - طما - طهطا - البلينا – المراغة)، بالإضافة إلى أن هناك عدد آخر من المحطات بمحافظة سوهاج تدخل ضمن خطة تطوير المرحلة الأولى وهى محطات (برديس - جزيرة شندويل - شندويل).

كما تدخل ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية محطات (بلصفورة - مشطا - بنجا)، بينما المحطات التى سبق تطويرها بمحافظة أسيوط ضمن المرحلة الأولى للتطوير شملت محطة منفلوط، وهناك عدد آخر من المحطات بأسيوط تدخل ضمن خطة تطوير المرحلة الأولى وهى محطات (صدفا - أولاد الياس - الحواتكة - بنى قره - شطب - منقباد – ديروط)، ومحطات تدخل ضمن خطة تطوير المرحلة الثانية وهى محطات ( النخيلة - باقور – المطيعة).

وأضاف، أن أعمال رفع كفاءة وتطوير المحطتين اشتملت على تأسيس الأرصفة بجميع المرافق (كهرباء - إشارات - حريق) وعمل غرف التفتيش اللازمة وعمل ميول (رامب) لذوى الاحتياجات الخاصة، وتركيب حديد كريتال لنهاية الأرصفة، وتركيب المظلات بالأرصفة، وإعادة صب الدكة الخرسانية للأرصفة، وعمل الكراسى، وإعادة تركيب البلدورات وتجديد مبنى المحطة، وأعمال الكهرباء، حيث تم رفع جميع أعمدة الكهرباء وجميع التوصيلات القديمة بالمحطة وتم عمل التوصيلات الكهربائية الخارجية والداخلية الخاصة بالمحطة، وتم إنارة أرصفة المحطة لتركيب أعمدة إنارة بها، وتم تجهيز المحطة لخدمة الحجز الآلى بالمحطة، وتزويد المحطة بإذاعة داخلية، وكذلك تم تجهيز المحطة بأعمال الحماية المدنية (إطفاء حريق - إنذار) وكذلك تم عمل استراحة خاصة بالسيدات.


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