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الخميس، 31 مايو 2018 07:15 م
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وزير العدل البلجيكى يرفض الاستقالة على خلفية "هجوم لييج"

الخميس، 31 مايو 2018 07:10 م
وزير العدل البلجيكى يرفض الاستقالة على خلفية "هجوم لييج" الشرطة البلجيكية - أرشيفية
بروكسل (أ ش أ)
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رفض وزير العدل البلجيكى كوين جينز، الاستقالة من منصبه على خلفية الهجوم الذى نفذه مسلح أمس الأول فى مدينة لييج، وأودى بحياة 4  أشخاص بينهم شرطيان.

ونقلت شبكة "فوكس نيوز" الإخبارية الأمريكية عن الوزير قوله - أمام البرلمان - "إن المثابرة عندما تكون الأمور صعبة أكثر صعوبة من الاستسلام ببساطة".

وكان تنظيم "داعش" الإرهابى قد أعلن أمس الأربعاء، مسؤوليته عن الهجوم.

يذكر أن منفذ الهجوم بلجيكى الجنسية، ويدعى بنيامين هيرمان، قد هاجم شرطيين اثنين باستخدام سكين، إلى جانب استخدام أسلحتهما لقتلهما، ثم فتح النار على شخص داخل سيارة، ما أسفر عن مقتله، وذلك قبل أن يدخل مدرسة ويحتجز سيدة رهينة، فيما تمكنت قوات الشرطة من قتله بعدما فتح النار على القوات وتسبب فى إصابة عدد منهم.

 

 


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