وزير الرى: 518 مليون جنيه أعمال صيانة وتطهير لنهر النيل والمجارى المائية

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى بأنه فى إطار الاستعدادات الحالية لموسم أقصى الاحتياجات وحرص الوزارة على صيانة وتطهير المجارى المائية، فقد تم تنفيذ أعمال صيانة وتطهير بتكلفة 518 مليون جنيه.

وأضاف محمد عبد العاطى فى تصريحات صحفية أن أعمال الصيانة على شبكة الترع بامتداد 33 ألف كيلو متر بلغت 276، 4 مليون جنيه، وشملت إزالة الحشائش بجميع أنواعها (غاطسة وعائمة وجرفية ) بإجمالى أطوال 61، 500 ألف كيلو متر، وكذلك أعمال تجريف بمكعبات تصل إلى 740.5 مليون م3، إضافة إلى تسوية جسور الترع بإجمالى أطوال بلغت 618 كيلو متر، فضلا عن تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة لـ762 بوابة بمختلف المحافظات المعنية.

وأشار محمد عبد العاطى إلى أنه تم تنفيذ أعمال صيانة لتباطين الترع بمكعبات 72، 365 ألف م3 خرسانة، علاوة على تسليك وتطهير كافة التغطيات للترع على مستوى الجمهورية بإجمالى أطوال 2.3 ألف كيلو متر، الأمر الذى كان له عظيم الأثر على استعدادات الوزارة لاستقبال موسم أقصى الاحتياجات وتوفير التصرفات المائية للموسم الصيفى وضمان وصول المياه لنهايات الترع لرى جميع الزمامات المنزرعة ومنع الإختناقات.

وأضاف محمد عبد العاطى بأن الهيئة المصرية العامة للصرف قامت خلال العام المالى الحالى بتنفيذ أعمال نزع حشائش وتطهير وتجريف شبكة المصارف العامة على مستوى الجمهورية بتكلفة إجمالية بلغت 208 ملايين جنيه، شملت أعمال نزع حشائش للمصارف بالوجه البحرى بأطوال 16180 كيلو متر إضافة إلى أعمال نزع حشائش بالوجه القبلى بأطوال 6720 كيلو متر، فى حين تم تنفيذ أعمال تجريف بالوجه البحرى بكميات بلغت 5.7 مليون متر مكعب، وأعمال تجدريف بالوجه القبلى بلغت كميات 4.2 مليون متر مكعب.

وأكد محمد عبد العاطى بأن الوزارة لا تدخر جهدا فى الحفاظ على نظافة مجرى نهر النيل وفرعيه من الحشائش بمختلف أنواعها، بهدف توفير كميات المياه التى تستهلكها الحشائش المائية والحفاظ على كفاءة العمل بمحطات مياه الشرب وضمان سهولة الحركة بالمجرى الملاحى، حيث قام قطاع تطوير وحماية نهر النيل بتنفيذ عقود لتطهير وصيانة مجرى نهر النيل من كافة الحشائش المائية وقد بلغت قيمة تلك العقود (34 مليون جنيه) بمتوسط نسبة إنجاز تصل إلى 63% متجاوزة النسبة المقررة للتنفيذ (52 %)، فيما يتم تنفيذ أعمال إزالة الحشائش بمعدات القطاع فى المسافات خارج حدود عمل عقود التطهير (التشغيل الذاتى) بقيمة تجاوزت 7 ملايين جنيه خلال الفترة المنقضية من العام المالى 2017/2018.