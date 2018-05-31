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وزير الأوقاف: الإعلام يدعمنا بقوة فى نشر الوسطية

الخميس، 31 مايو 2018 01:01 ص
وزير الأوقاف: الإعلام يدعمنا بقوة فى نشر الوسطية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب إسماعيل رفعت - تصوير صلاح الرشيدى
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أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن الأوقاف تشهد للإعلام لتعاونه البناء مع الوزارة فى نشر الفكر الوسطى، مثمنًا دعوة رئيس حزب الوفد بدعم ونشر الفكر الوسطى وتبنى علمائه.

وأضاف خلال ملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد أمام الحسين بمدينة القاهرة، أنه يشرف بالعمل مع رئيس حزب الوفد فى ترسيخ ثقافة العمل والوسطية والتعايش.

وأشار إلى أنه يشكر اللجنة التشريعية فى سن قانون الخطابة مضيفًا أن ملتقيات الفكر الإسلامى تتبنى الخطاب الثقافى والفكرة فى كل المجالات لنشر الثقافة العامة.

وأوضح أنه يجب على كل متخصص أن يتقن عمله حتى يدعم المجتمع وألا يترك تخصصه ليتحدث فى تخصصات أخرى قبل أن يتقن عمله كالطبيب الذى يترك الطب للحديث فى الدين ولو كان فيه الخير لأنجز فى الطب أولاً، لافتًا إلى أن قوانين مصر مستمدة من الشريعة الاسلامية، كما أن الأوقاف تعد أئمة بأربع لغات أجنبية للتحديث ونشر الخطاب خارجيًا لنقل الصوت الوسطى وتنقيته مما علق به نتيجة عمل الجماعات المتشددة التى توظف هذا الخطاب لصالحها، مضيفًا أن شهر رمضان الحالى أفضل فى عمل المساجد فى دولة محترمة تعمل من خلال مؤسسات بخطاب وسطى.

ولفت اللواء سفير نور عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أنه يتحدث عن المعايشة من واقع تجربته الشخصية وما كان بينه وبين جيرانه الأقباط من ود.

وأضاف خلال ملتقى الفكر الإسلامى الذى تقيمه وزارة الأوقاف بساحة مسجد أمام الحسين بمدينة القاهرة، أننا جميعًا خلق الله وشركاء وطن وما زال يقضى حاجات جيرانه الأقباط حتى الآن، مشيرًا إلى أنه كان مساعد وزير الداخلية وكان يعمل 18 ساعة يومية ولذلك بارك الله فى أولاده.

واستطرد: "يجب أن نكون على قدر المسئولية والتحلى بأخلاق جيدة وإتقان العمل لأن مصر تمر بمرحلة عصيبة تحتاج إلى العمل وسنعبر هذه الأزمة بفضل الشعب وقياداته وربنا أكرمنا بالرئيس السيسى والذى ندعو الله أن يبارك فى عمره".

وقال نور إنه لابد أن نتغير ونبتعد عن الجمود وأن أجمل ما فى شعبنا أن جيشه منه ومنه جيشه، لافتًا إلى أن المساجد تنعم كثيرًا بالانضباط. 

 

 

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