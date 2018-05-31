وزارة الخارجية تهيب بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية الخاصة بتربية الأطفال

أهابت وزارة الخارجية بالمواطنين المصريين المقيمين في إيطاليا بضرورة مراعاة القوانين الإيطالية المتعلقة بتربية الأطفال، حرصا على عدم إيداعهم بدور الرعاية فى حالة تعرضهم لسوء معاملة.

وقال السفير خالد يسرى رزق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين فى الخارج، إنه وفقا للقانون الإيطالى يتم إبعاد الأطفال عن والديهم وإيداعهم بدور الرعاية بأمر من القضاء فى حالة تعرضهم للعنف الأسرى أو عند حدوث تغير فى سلوكهم الشخصى أو لسوء حالتهم النفسية، وذلك بعد قيام السلطات الإيطالية بمتابعة الأسرة والأطفال، فضلا عن عقد جلسات مع الوالدين للاستماع إليهما وتقديم النصح والمشورة لهما.