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هيئة التنمية الصناعية: مصر أرخص دول العالم فى طرح الأراضى الصناعية للتمليك

الخميس، 31 مايو 2018 02:49 ص
هيئة التنمية الصناعية: مصر أرخص دول العالم فى طرح الأراضى الصناعية للتمليك المهندس أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية
كتب هانى الحوتى
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قال أحمد عبد الرازق رئيس هيئة التنمية الصناعية، إن مصر أرخص دول العالم فى طرح الأراضى الصناعية للتمليك، وذلك لأن أغلب دول العالم تطرح الأراضى الصناعية بحق انتفاع بالإضافة إلى أن الدولة حريصة على تحقيق التنمية الشاملة بكافة ربوعها من خلال توفير المرافق والطرق للمناطق الصناعية بهدف تنميتها.

وحول قرار هيئة التنمية الصناعية، زيادة الرسوم المعيارية، أوضح عبد الرازق، فى تصريحات صحفية أن الهية أعدت دراسة مستفيضة لمدة 3 شهور قبل تعديل الرسوم، مضيفا أنه بالنسبة لقطاع الأراضى تم زيادة رسوم بيع الأراضى لضمان الجديد ومحاربة السماسرة، أما قطاع التراخيص فتم تعديلها لسببين أولا أن الهيئة أصبحت هى الجهة الوحيدة المنوط بها إصدار كافة التراخيص بدلا من السابق إذ كانت تكتفى بتلقى إخطار وإصدار رخصة التشغيل فقط، وثانيا لتأدية هذا الدور يتطلب تعيين كفاءات وكوادر فنية وتدريب العمالة الحالية لتحقيق هذا الدور على الوجه الأكمل.

 


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