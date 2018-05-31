video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 05:43 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى أبو الريش ويوزع الهدايا على الأطفال

الخميس، 31 مايو 2018 03:42 م
نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى أبو الريش ويوزع الهدايا على الأطفال نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى أبو الريش
كتب سيد الخلفاوى
إضافة تعليق

تفقد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، مستشفى ابو الريش للأطفال، بالسيدة زينب، للإطمئنان على حالة المرضى وبحث كيفية توفير الاحتياجات التى يمكن أن توفرها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرفع كفاءة المستشفى والتخفيف عن المرضى وذويهم ورفع المعاناة عنهم.

 

ووزع نائب محافظ القاهرة، هدايا عينية على الأطفال المرضى بالمستشفى ، كما تحدث مع ذويهم عن حالات الأطفال وإمكانية تقديم الدعم لهم.

 

وفى سياق آخر، وزع اللواء محمد أيمن، كميات من المساعدات "500 كرتونة رمضانية"، على أهالى منطقة رملة بولاق، بحى بولاق، إحدى المناطق الأكثر احتياجا، بالتشارك مع ائتلاف حب الوطن بحضور الدكتور حسام فودة عضو الهيئة العليا بالإئتلاف.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ القاهرة يستقبل وفد مدينة شنيانج الصينية لعرض فرص الاستثمار فى مصر

القاهرة

اخبار القاهرة

ابو الريش

مستشفى ابو الريش

رملة بولاق




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة