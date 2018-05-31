نائب محافظ القاهرة يتفقد مستشفى أبو الريش ويوزع الهدايا على الأطفال

تفقد اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية، مستشفى ابو الريش للأطفال، بالسيدة زينب، للإطمئنان على حالة المرضى وبحث كيفية توفير الاحتياجات التى يمكن أن توفرها المحافظة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية لرفع كفاءة المستشفى والتخفيف عن المرضى وذويهم ورفع المعاناة عنهم.

ووزع نائب محافظ القاهرة، هدايا عينية على الأطفال المرضى بالمستشفى ، كما تحدث مع ذويهم عن حالات الأطفال وإمكانية تقديم الدعم لهم.

وفى سياق آخر، وزع اللواء محمد أيمن، كميات من المساعدات "500 كرتونة رمضانية"، على أهالى منطقة رملة بولاق، بحى بولاق، إحدى المناطق الأكثر احتياجا، بالتشارك مع ائتلاف حب الوطن بحضور الدكتور حسام فودة عضو الهيئة العليا بالإئتلاف.