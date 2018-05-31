مونت كارلو: إتلاف 600 كيلوجرام من العاج المضبوط فى فرنسا

كتب: أحمد علوى

قالت إذاعة مونت كارلو الدولية، إنه فى إطار عملية نفذتها جمعية رفق بالحيوانات والمكتب الوطنى للصيد والثروة الحيوانية البرية، فى نيس بشمال شرق فرنسا تم إتلاف 600 كيلو جرام من العاج.

وبفضل مبادرة "اعط العاج الذى لديك" التى أطلقتها المنظمة غير الحكومية "ايفاو"، تخلى أفراد عن مئة كيلوجرام من العاج وذلك بحسب ما أوضح الصندوق العالمى لحماية الحيوانات، أما الكمية المتبقية التى أتلفت أى 500 كيلوجرام من العاج فمصدرها عمليات ضبط تمت خلال صفقات بيع عبر الإنترنت أو مزادات، وقد تم جرش العاج على أن يحرق لاحقا.

وشدد المنظمون للمبادرة على أن الهدف من عملية التلف هو التحقق من أن هذه القطع التى لها قيمة تجارية لن تطرح مجددا فى الأسواق، مشيرين إلى أن أكثر من 20 ألف فيل يقتل سنويا فى إفريقيا بطريقة غير قانونية.

وكانت هذه ثالث عملية إتلاف عاج تقوم بها "ايفاو" فى غضون أربع سنوات.

وقالت الإدارة الأمينة العامة لمقاطعة آلب-ماريتيم، فرنسواز طاهرى فى بيان صادر عن المنظمين، مع إتلاف 600 كيلوجرام من العاج توجه فرنسا رسالة قوية إلى دول العالم لمكافحة الاتجار غير القانونى بالأنواع المهددة.

وتجارة العاج الخام ممنوعة فى فرنسا منذ العام 2016 لكن ثمة استثناءات للعاج المشغول.