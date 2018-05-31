موظف يلقى بنفسه من الطابق السادس بالعبور

القلبوبية نيفين طه

أقدم موظف على الانتحار بإلقاء نفسه من الطابق السادس من شرفة مسكنة بالحى الأول بالعبور، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقى إيهاب خيرت مدير أمن القليويية، إخطار بالعثور علي جثة موظف أسفل احد العقارات بالحى الأول بالعبور، وتبين مصرع رب أسرة ولديه طفلان، حيث ألقى بنفسه من الدور السادس.

وتبين من تحريات العقيد عبد الله جلال رئيس فرع البحث الجنائي أن القتيل كان يمر باضرابات نفسية خلال الفترة الأخير وشاهده الجيران يلقى بنفسه متعمدا الانتحار، تحرر محضر بالواقعة تم ابلاغ النيابة العامة للتحقيق .