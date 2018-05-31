مقتل 3 صيادين فى متنزه للحياة البرية فى كينيا

(رويترز)

قالت إدارة خدمة الحياة البرية فى كينيا إن حراسا قتلوا ثلاثة مسلحين يشتبه بأنهم من منفذى عمليات الصيد الجائر فى متنزه ماونت إلجون الوطنى اليوم الأربعاء وأصابوا اثنين آخرين لكنهما لاذا بالفرار.

وأضافت فى بيان "كان الحراس فى دورية روتينية داخل المتنزه عندما واجهوا خمسة من الصيادين، منهم مسلحان".

وتراجعت وتيرة الصيد الجائر بصورة حادة فى كينيا بعدما وصل لذروته عام 2012، لكنه لا يزال مشكلة إذ قُتل فى العام الماضى 69 فيلا وتسعة من حيوانات وحيد القرن.

وعثرت السلطات هذا الشهر على ثلاثة من حيوانات وحيد القرن نافقة جرى انتزاع قرونها فى محمية لوحيد القرن فى متنزه ميرو فيما وصفته وزارة السياحة الكينية بأنها حادثة صيد جائر.