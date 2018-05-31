video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 04:52 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

مقتل 3 جنود أتراك فى اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستانى شمال العراق

الخميس، 31 مايو 2018 04:06 م
مقتل 3 جنود أتراك فى اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستانى شمال العراق جنود أتراك_ أرشيفية
كتبت ريهام عبد الله - أ ف ب
إضافة تعليق

قتل 3 جنود أتراك الخميس، فى مواجهات مع مقاتلين أكراد شمال العراق، وفق ما أعلن الجيش فى بيان.

وقال الجيش إن الجنود قضوا "خلال مواجهة مع عناصر المنظمة الإرهابية الانفصالية" فى إشارة إلى حزب العمال الكردستانى الذى تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

ولحزب العمال الكردستانى قواعد خلفية فى شمال العراق تتعرض على الدوام لقصف جوى تركى وعمليات توغل لقوات الأمن التركية.

والثلاثاء، اعلن الجيش التركى مقتل جندى آخر فى هجوم نسبه إلى المتمردين الأكراد وتم الرد عليه بضربات جوية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تركيا تقرر نقل صناديق اقتراع.. وحزب كردى: حيلة لإبعادنا عن البرلمان

تركيا تندد بقرار السماح لحزب موال للأكراد بعقد مؤتمر فى ألمانيا

صور.. الأكراد يتظاهرون فى القامشلى ضد انتهاكات أردوغان بعفرين السورية

سكاى نيوز

العراق

الاكراد

حزب العمال الكردستانى




لا تفوتك
"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

"التموين" تطلق القافلة الـ17 لشمال سيناء..وتأمين مخزون السلع بالمحافظة 5 أشهر

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

الأسد: ليست لدينا قوات إيرانية وهناك ضباط إيرانيون يساعدون الجيش السورى

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

خريطة أنشطة الجامعات بالإجازة الصيفية.. "إعداد القادة" والاتحاد الرياضى للجامعات يقودان الأنشطة.. دورات تثقيفية لتعميق الانتماء وكشف ألاعيب الإرهاب للطلاب.. ومعسكرات جوالة وشاطئية لطلاب مختلف الكليات

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

الرياضة المصرية فى يوم.. كوبر يجهز خطة المنتخب بدون محمد صلاح فى ودية كولومبيا غدا قبل المونديال.. خالد مرتجى يمثل الأهلى فى ورشة الفيفا.. وفراعنة الأوليمبى يتوجهون إلى الجزائر

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

اتحاد الكرة يحدد 50 ألف جنيه رسوم الاشتراك فى الدورى المقبل

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

من الصحة للعمل اعرف برج الجوزاء عن قرب

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة