مقتل 3 جنود أتراك فى اشتباكات مع عناصر حزب العمال الكردستانى شمال العراق

كتبت ريهام عبد الله - أ ف ب

قتل 3 جنود أتراك الخميس، فى مواجهات مع مقاتلين أكراد شمال العراق، وفق ما أعلن الجيش فى بيان.

وقال الجيش إن الجنود قضوا "خلال مواجهة مع عناصر المنظمة الإرهابية الانفصالية" فى إشارة إلى حزب العمال الكردستانى الذى تصنفه أنقرة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة تنظيما إرهابيا.

ولحزب العمال الكردستانى قواعد خلفية فى شمال العراق تتعرض على الدوام لقصف جوى تركى وعمليات توغل لقوات الأمن التركية.

والثلاثاء، اعلن الجيش التركى مقتل جندى آخر فى هجوم نسبه إلى المتمردين الأكراد وتم الرد عليه بضربات جوية.