مقتل 17 مسلحًا من داعش فى غارة جوية أمريكية بإقليم ننجرهار

كابول (أ ش أ)

أعلن المكتب الإعلامى لحكومة إقليم ننجرهار فى أفغانستان عن مقتل ما لايقل عن 17 مسلحًا من تنظيم داعش فى غارة جوية نفذتها القوات الجوية الأمريكية استهدفت مجمعًا أساسيًا لمسلحى داعش.

وذكر المكتب الإعلامى - فى بيان نشره اليوم الخميس ونقلته وكالة أنباء "خاما برس" الأفغانية، أن الهجوم الجوى الأخير نفذ بالقرب من منطقة "هسكا مينا"، وأنه تم استهداف مخبأ أساسى للتنظيم الإرهابى فى الغارة الجوية التى أجرتها الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وفى الوقت ذاته، قال فيلق سيلاب 201 التابع للجيش الأفغانى، إن الغارة الجوية نفذت باستخدام طائرات بدون طيار.

وبحسب حكومة الإقليم، تم استهداف مخبأ داعش مساء أمس الأربعاء بالقرب من منطقة أوجاز.

وأضافت حكومة ننجرهار أنه تم تدمير عدة أسلحة وذخيرة يملكها داعش جراء الغارة الجوية.