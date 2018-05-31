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مصرع طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بمركز صدفا بأسيوط

الخميس، 31 مايو 2018 11:29 م
مصرع طفلة سقطت فى بيارة صرف صحى بمركز صدفا بأسيوط اللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط
أسيوط ـ محمود عجمى
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لقيت طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات، مصرعها غرقاً في بيارة صرف صحى بمنطقة المساكن الشعبية التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

كان اللواء جمال شكر، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد ورود بلاغ من الأهالى يفيد بسقوط الطفلة تدعى "منار.ح.ط" 9 سنوات، داخل بيارة الصرف الصحى مفتوحة، بمنطقة المساكن الشعبية دائر مركز صدفا، وتوفيت على إثر ذلك.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة، وتمكن الأهالى من انتشال الجثة من داخل البيارة، والتحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى صدفا، وجار تحرير محضر بالواقعة.

 

 


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