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مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انهيار سقف منزلهم بالفيوم

الخميس، 31 مايو 2018 09:04 ص
مصرع سيدة وإصابة 3 أطفال فى انهيار سقف منزلهم بالفيوم انهيار سقف - أرشيفية
الفيوم - رباب الجالى
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لقيت سيدة مصرعها إثر انهيار سقف خشبي لغرفة بالطابق الأخير، لمنزل قديم، بمنطقة الصيفية الجديدة، بمدينة الفيوم، وأصيب في الحادث 3 أطفال من أحفادها، ونقلوا إلى مستشفى الفيوم العام.

كان مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من مرفق إسعاف الفيوم، بورود بلاغ من الأهالي بمنطقة الصيفية الجديدة، بانهيار سقف خشبي لغرفة بالطابق الرابع علوي، بمنزل قديم مكون من أرضي و4 طوابق، في حارة عرضها 3 أمتار، بمنطقة عشوائية قديمة، في منطقة الصيفية بمدينة الفيوم.

 وانتقلت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى مكان الحادث، ونقلت جثة السيدة، والأطفال الثلاثة المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

 


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