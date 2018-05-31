محميات البحر الأحمر: أجهزة الرصد تتابع حركة الحوت الأزرق بعد ظهوره بالمنطقة لأول مرة

قال الدكتور أحمد غلاب، رئيس محميات البحر الأحمر، إنه لأول مرة يتم رصد ظهور الحوت الأزرق بمنطقة البحر الأحمر بالكامل، والتى تضم مصر والأردن والسعودية، وارتريا، وجيبوتى، والسودان، مشيرا إلى أن هناك مجموعة من الحيتان المعتاد ظهورها بحوض البحر الأحمر، وكان آخر ظهور لتلك الأنواع كان للحوت الاحتب فى عام 2016.

وأضاف غلاب، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه من الأنواع معتادة الظهور بمنطقة البحر الأحمر أيضا الحوت البريدى، إلا أن فصيلة الحوت الذى تم رصده يعرف بالحوت الأزرق القزم "بريفكودا"، لم يسجل بالتاريخ فى حوض البحر الأحمر.

وأشار إلى أنه جارى متابعة حركته بالبحر لحين خروجه من المنطقة، بالإضافة إلى رصد مناطق ظهوره، لافتا إلى أنه حسب أخر رصد له أمس، كان فى منطقة خليج العقبة، لتتمكن وزارة البيئة والمحمية بعد مغادرته المنطقة تحليل سلوكياته والوصول إلى أسباب دخوله إلى المنطقة لأول مرة، مؤكدا أن أجهزة الرصد متواجدة بمنطقة البحر الأحمر وخليج العقبة.

وكانت وزارة البيئة، أعلنت أنها تتابع ظاهرة ظهور الحوت الأزرق بمنطقة خليج العقبة، والتى تحدث لأول مرة فى مياه البحر الأحمر، حيث أصدر الدكتور خالد فهمى وزير البيئة توجيهاته لفرق الرصد الميدانية بمحميات البحر الأحمر وجنوب سيناء بمتابعة الحوت وتصويره وتتبع حركته فى المياه.