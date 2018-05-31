video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 05:40 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

محمد حسنين رئيسا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"

الخميس، 31 مايو 2018 04:31 م
محمد حسنين رئيسا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك" طارق الملا وزير البترول
كتب أحمد أبو حجر
إضافة تعليق
أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، وذلك خلفًا للمهندس خالد خليفة عامر.
 
وتنفذ الشركة حاليًا مشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج البنزين (92-95 ) العالى الأوكتين الخالى من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة بزيادة حوالى 850 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى زيادة منتجى البوتاجاز والهيدروجين، كما أن معدلات إنجاز العمل بالمشروع تسير وفق التوقيتات الزمنية المحددة، حيث يتم حالياً تنفيذ الأعمال الميكانيكية، خاصة وأن نسبة تقدم الأعمال بلغت أكثر من 91 %، حيث من المخطط الانتهاء من المشروع فى سبتمبر المقبل، وافتتاحه فى نوفمبر 2018.

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير البترول يتفقد سير العمل فى مواقع إنتاج الغاز بمحافظة بورسعيد

البترول

الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات

انربك




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة