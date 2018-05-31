محمد حسنين رئيسا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"

كتب أحمد أبو حجر

أصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا بتكليف الكيميائى محمد على حسنين رئيسًا لشركة الإسكندرية الوطنية للتكرير والبتروكيماويات "أنربك"، وذلك خلفًا للمهندس خالد خليفة عامر.

وتنفذ الشركة حاليًا مشروع يهدف إلى مضاعفة إنتاج البنزين (92-95 ) العالى الأوكتين الخالى من الإضافات الكيميائية الضارة بالبيئة بزيادة حوالى 850 ألف طن سنويًا، بالإضافة إلى زيادة منتجى البوتاجاز والهيدروجين، كما أن معدلات إنجاز العمل بالمشروع تسير وفق التوقيتات الزمنية المحددة، حيث يتم حالياً تنفيذ الأعمال الميكانيكية، خاصة وأن نسبة تقدم الأعمال بلغت أكثر من 91 %، حيث من المخطط الانتهاء من المشروع فى سبتمبر المقبل، وافتتاحه فى نوفمبر 2018.