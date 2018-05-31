محافظ سوهاج يحيل واقعة مصرع مواطن لسقوطه من أسانسير المستشفى العام للنيابة

سوهاج – عمرو خلف

أحال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج واقعة مصرع المواطن سعودى عبدالستار على، 36 سنة إلى النيابة العامة، والذى توفى مساء أمس نتيجة لسقوطه من فتحة الأسانسير بالدور الثالث الخاص بقسم العظام بمستشفى سوهاج العام .

وكلف المحافظ مسئولى مديرية الصحة بسوهاج ومديرى إدارات الشئون القانونية والمتابعة الميدانية والتفتيش المالى والادارى بالديوان العام والإدارة الهندسية بحى غرب مدينة سوهاج ومديرية الإسكان بالانتقال لموقع الحادث، وإعداد تقرير مفصل بالواقعة، وحالة الأسانسير بالمستشفى العام بسوهاج .

وأكد المحافظ أنه تم منذ عدة شهور إصدار كتاب دورى تم توزيعه على مديرية الصحة والإدارات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية بالتنبيه والتشديد على المتابعة المستمرة لحالة الأسانسيرات بالمستشفيات وإجراء الصيانة الدورية لها.

ومن جانبه، قال الدكتور جمال قريشى وكيل وزارة الصحة، أن النيابة العامة تتولى التحقيق الآن فى الواقعة لمعرفة ملابسات الحادث.